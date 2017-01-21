Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Світові лідери висловили бажання працювати з адміністрацією Трампа

Субота, 21 січня 2017, 02:57

Світові лідери вітають президента США Дональда Трампа з інавгурацією, висловлюючи бажання працювати з його адміністрацією, а деякі закликають до співробітництва у сфері безпеки.

Про це пише Радіо Свобода.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, в інтерв’ю, опублікованому 20 лютого у Financial Times, висловила думку, що Трамп "усвідомлює важливість і значення НАТО" попри його критику на адресу альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ привітав Дональда Трампа, наголосивши, що "посилення альянсу є добрим як для США, так і для Європи".

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв та голова МЗС РФ Сергій Лавров висловили оптимізм щодо відносин з адміністрацією Трампа, зазначивши, що Москва готова зробити свій внесок у покращення відносин з Вашингтоном.

Папа Франциск заявив, що Дональд Трамп має послуговуватися етичними нормами у своїй роботі, допомагаючи бідним.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент України Петро Порошенко та лідер Косова Хашим Тачі у Twitter привітали Трампа, висловивши надію на добру співпрацю з його адміністрацією.

20 січня Дональд Трамп склав присягу президента США.

Теми: ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Трамп
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: