Обстріли в АТО: Загинув 1 боєць, поранено мирну мешканку

За минулу добу у зоні проведення АТО загинув 1 український військовослужбовець, поранених не було.

Про це на брифінгу 21 січня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За даними штабу, на Луганському напрямку за добу, що минула, сталося 5 ворожих обстрілів, на Донецькому бойові дії велися лише у другій половині дня, і лише у Зайцевому та Авдіївці.

"Тут відбулося 3 серйозних перестрілки. На інших рубежах, зокрема на Світлодарській дузі та в Донецькому аеропорту, було тихо", - повідомив речник МО.

У напрямку Маріуполя сталося 17 ворожих обстрілів, один з них з важкого озброєння - короткий мінометний обстріл. Найбільше ворожих обстрілів сталися у Гнутовому.

Окрім того, за даними штабу, бойовики обстріляли цивільний автобус в окупованій Оленівці.

"Автобус рухався вздовж лінії зіткнення у напрямку Оленівка – Донецьк. Внаслідок обстрілу поранень зазнала місцева жителька. Причетність бойовиків до цієї події підтверджується тим, що автобус отримав кульові ушкодження з боку позицій незаконних збройних формувань", - зазначив Мотузяник.