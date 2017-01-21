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Обстрелы в АТО: Погиб 1 боец, ранена мирная жительница

Суббота, 21 января 2017, 11:57

За минувшие сутки в зоне проведения АТО погиб 1 украинский военнослужащий, раненых не было.

Об этом на брифинге 21 января сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По данным штаба, на Луганском направлении за минувшие сутки произошло 5 вражеских обстрелов, на Донецком боевые действия велись только во второй половине дня, и только в районе Зайцево и Авдеевки. 

"Здесь произошло 3 серьезных перестрелки. На других рубежах, в частности на Светлодарской дуге и в Донецком аэропорту, было тихо", - сообщил пресс-секретарь МО.

В направлении Мариуполя произошло 17 вражеских обстрелов, один из них из тяжелого вооружения - короткий минометный обстрел. Больше всего вражеских обстрелов зафиксировано в Гнутово.

Кроме того, по данным штаба, боевики обстреляли гражданский автобус в оккупированной Оленевке.

"Автобус двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Оленевка - Донецк. В результате обстрела ранения получила местная жительница. Причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований", - отметил Мотузяник. 

 

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Темы: ДонбассАТОжертвы
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