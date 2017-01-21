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У "Жулянах" прикордонники знайшли комплектуючі до ПТРК "Фагот"

Субота, 21 січня 2017, 14:31

Комплектуючі, вилучені 19 січня в "Жулянах" під час огляду багажного відділення літака, який здійснював рейс до Ірану, відносяться до протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот".

Про це 21 січня повідомили у Держприкордонслужбі .

"Держприкордонслужба фактично перекрила канал переміщення через державний кордон України комплектуючих до зброї", - зазначили у ДПСУ. 

За даними відомства, 19 січня в "Жулянах" під час огляду багажного відділення літака, який здійснював рейс до Ірану, увагу прикордонного наряду привернули 17 ящиків із вантажем, що не мали жодних товаросупровідних документів та не були внесені до бортового журналу судна.

"Зі слів екіпажу, ящики, нібито, містять ремонтний комплект для літака. У результаті огляду у 3-х ящиках були виявлені комплектуючі, які, скоріш за все, належать до складових ПТРК "Фагот". У решті ящиків містилися комплектуючі до літаків. Знайдене обладнання направили на експертизу", - йдеться у повідомленні. 

За фактом виявлення предметів військового призначення направлено повідомлення до СБУ щодо реєстрації в ЄРДР ознак злочинів передбачених ст. 201 КК України (контрабанда) та ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяавіакордон
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