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Замах на депутата готувався через його громадську чи державну діяльність – СБУ

Субота, 21 січня 2017, 15:56

За попередньою інформацією, замах на життя народного депутата готувався через його громадську чи державну діяльність.

Про це на брифінгу в суботу заявив голова СБУ Василь Грицак, повідомляє Укрінформ.

"Проаналізувавши усі ті матеріали, які у нас були - замах готувався у зв'язку з його громадською чи державною діяльністю", - зазначив Грицак, у відповідь на запитання, якою була причина замаху.

Водночас голова СБУ відмовився назвати ім'я народного депутата, на якого готувався замах, сказавши, лише, що це - чоловік. За словами Грицака, дані щодо імені народного депутата можуть бути розголошені лише за його згодою, однак поки він такої згоди не надав.

Грицак також повідомив, що за деякими даними, двоє виконавців замаху мали ще б відбувати покарання у тюрмі на території окупованого Криму.

"Що цікаво - обидва безпосередні виконавці С. і Д. відбували покарання на території тимчасово окупованої АР Крим. Після цього, за нашими даними, вони виїхали у Росію, звідки і прибули на територію України. Думаю, що в рамках кримінального провадження, зареєстрованого Службою безпеки, будуть досліджені обставини, пов'язані з відбуванням ними покарання. У нас є підозри про те, що вони ще повинні були б перебувати на цей час у місцях позбавлення волі", - сказав він.

Голова СБУ вказав на той факт, що російські "фахівці з таких тонких операцій" користуються послугами кримінальних злочинців - "в одного дві ходки, в іншого - три".

Як повідомлялося, Служба безпеки України запобігла спробі замаху на життя народного депутата, яка планувалася і координувалася з території Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУВерховна Рада
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