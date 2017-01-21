Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко в Давосі говорив про звільнення заручників – Геращенко

Субота, 21 січня 2017, 18:33

Президент Петро Порошенко піднімав питання звільнення заручників як пріоритетне на зустрічах у Давосі.

Про це повідомила перший віце-спікер Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook у суботу.

За її словами, немає такої міжнародної зустрічі, де б президент не піднімав питання заручників – і тих, хто в РФ, і тих, хто на окупованих територіях.

"Й на давоських зустрічах також піднімалося питання звільнення заручників як пріорітетне – і під час діалогу президента з новообраним Генсеком ООН, і з президентом МКЧХ, і з іншими світовими лідерами", - написала Геращенко.

Вона також повідомила, що політв'язні, яких утримують в РФ, отримали листи зі словами підтримки від президента.

Крім того, Геращенко наголосила, що українська делегація в ПАРЄ 24 січня говоритиме про журналістів Романа Сущенка і Миколу Семену та про режисера Олега Сенцова під час розгляду питання про свободу слова в Європі і нападки на журналістів.

"І, звичайно, ми підніматимемо питання заручників на окупованих територіях - наших військових і цивільних, й бранців Кремля, в т. ч. кримських татар, під час вільних дебатів та обговорення моніторингової доповіді по ситуації в Україні", - додала Геращенко.

"Минулого року завдяки зусиллям президента, дипломатів, мінської групи нам вдалося витягти трьох бранців Кремля і близько 20 заручників з окупованих територій", - зазначила вона.

Українська правда

Теми: заручникиГеращенкоПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
заручники
РФ утримує більше 20 тисяч цивільних заручників, після деокупації цифра збільшиться – Лубінець
Окупанти викрали секретаря міськради Олешок на Херсонщині
Планується евакуація медиків і поранених із "Азовсталі" – Зеленський
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: