Останки Олеся перевезуть в Україну до кінця наступного тижня

Останки українського письменника Олександра Олеся перевезуть в Україну до кінця наступного тижня.

Про це повідомив у суботу на вечорі пам’яті поета у Празі повірений України в Чеській Республіці Зіновій Гошовський, передає Радіо Свобода.

Посольство України в Чехії - до кінця наступного тижня останки Олеся вірогідно перевезуть в Україну pic.twitter.com/QI0zhYld9S — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) January 21, 2017

"Ми отримали всі дозволи. Це була складна процедура за чеськими законами. В середині тижня буде прощання в Празі", – повідомив дипломат.

21 січня у столиці Чехії Празі з ініціативи української громади також відслужили панахиду за Олександром Олесем і його дружиною Вірою Кандибою.

У Празі з ініціативи української громади відслужили панахиду за Олександром Олесем, також нині вечір пам"яті. pic.twitter.com/IVRdPL6dlg — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) January 21, 2017

Раніше в ефірі Радіо Свобода міністр культури України Євген Нищук повідомив, що вже визначено місце для перепоховання останків Олександра Олеся у Києві на Лук’янівському кладовищі. Нищук втім не вказував точної дати перепоховання письменника в Україні, пояснивши це "технічними моментами".

На початку січня 2017 року в Чехії ексгумували останки похованого на Ольшанському цвинтарі Праги відомого українського письменника Олександра Олеся (Кандиби) та його дружини Віри. Ексгумація була спричинена особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно сплачувати ренту, і родина чоловіка, який це робив і мав на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.

МЗС України повідомило, що останки Олександра Олеся і його дружини переміщені в депозитарій кладовища до рішення родичів щодо місця остаточного захоронення. Президент Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олександра Олеся в Чехії.