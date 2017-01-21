Останки Олеся перевезут в Украину до конца следующей недели

Останки украинского писателя Александра Олеся перевезут в Украину до конца следующей недели.

Об этом сообщил в субботу на вечере памяти поэта в Праге поверенный Украины в Чешской Республике Зиновий Гошовский, передает Радио Свобода.

Посольство України в Чехії - до кінця наступного тижня останки Олеся вірогідно перевезуть в Україну pic.twitter.com/QI0zhYld9S — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) January 21, 2017

"Мы получили все разрешения. Это была сложная процедура по чешским законам. В середине недели будет прощание в Праге", - сообщил дипломат.

21 января в столице Чехии Праге по инициативе украинской общины также отслужили панихиду по Александру Олесю и его жене Вере Кандыбе.

У Празі з ініціативи української громади відслужили панахиду за Олександром Олесем, також нині вечір пам"яті. pic.twitter.com/IVRdPL6dlg — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) January 21, 2017

Ранее в эфире Радио Свобода министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что уже определено место для перезахоронения останков Александра Олеся в Киеве на Лукьяновском кладбище. Нищук однако не указывал точную дату перезахоронения писателя в Украине, объяснив это "техническими моментами".

В начале января 2017 года в Чехии эксгумировали останки похороненного на Ольшанском кладбище Праги известного украинского писателя Александра Олеся (Кандыбы) и его жены Веры. Эксгумация была вызвана особенностями чешского законодательства: за место захоронения умершего нужно платить ренту, и семья мужчины, который это делал и имел на могилу право собственности, решила после его смерти похоронить его на том месте.

МИД Украины сообщил, что останки Александра Олеся и его жены перемещены в депозитарий кладбища до решения родственников о месте окончательного захоронения. Президент Петр Порошенко поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Александра Олеся в Чехии.