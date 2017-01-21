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Вибух у таборі сирійських переселенців у Йорданії: щонайменше 11 жертв

Субота, 21 січня 2017, 21:06

Закладена в автомобіль бомба вибухнула в суботу у таборі Рукбан для вимушених сирійських переселенців на кордоні Сирії та Йорданії.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, внаслідок вибуху загинули щонайменше 11 людей, серед яких - сім'я з двома дітьми, повідомляє "Німецька хвиля".

Ще четверо загиблих - бійці зі сходу Сирії, які боролися проти радикальної "Ісламської держави" (ІД).

За інформацією Центру, число жертв може зрости - декілька поранених перебувають у критичному стані, передає інформагенція AFP.

Загалом, за інформацією Організації Об'єднаних Націй (ООН), у таборі знайшли прихисток близько 85 тисяч сирійців. Про втрати серед громадян Йорданії даних немає, відповідальність за вибух досі ніхто не взяв.

Йорданія закрила кордон із Сирією у червні 2016 року. Причиною став теракт ІД, у якому загинули семеро йорданських солдатів. Гуманітарну допомогу до табору постачає ООН, восени минулого року правозахисники назвали умови утримання там "пекельними".

"Українська правда" у Threads

Теми: Сирія
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