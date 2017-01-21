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Взрыв в лагере сирийских переселенцев в Иордании: минимум 11 погибших

Суббота, 21 января 2017, 21:06

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась в субботу в лагере Рукбан для вынужденных сирийских переселенцев на границе Сирии и Иордании.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате взрыва погибли по меньшей мере 11 человек, среди которых - семья с двумя детьми, сообщает "Немецкая волна".

Еще четверо погибших - бойцы с востока Сирии, боровшиеся против радикального "Исламского государства" (ИД).

По информации Центра, число жертв может возрасти - несколько раненых находятся в критическом состоянии, передает информагентство AFP.

Всего, по информации Организации Объединенных Наций (ООН), в лагере нашли приют около 85 000 сирийцев. О потерях среди граждан Иордании данных нет, ответственность за взрыв пока никто не взял.

Иордания закрыла границу с Сирией в июне 2016 года. Причиной стал теракт ИД, в котором погибли семь иорданских солдат. Гуманитарную помощь в лагерь поставляет ООН, осенью прошлого года правозащитники назвали условия содержания там "адскими".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сирия
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