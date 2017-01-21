Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німецький євродепутат їздив до Криму за гроші Росії

Субота, 21 січня 2017, 22:52
Маркус Претцель

Поїздку депутата Європарламенту від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Маркуса Претцеля (Marcus Pretzell) до анексованого РФ українського півострова Крим в квітні 2016 року оплачував російський фонд.

Про це в суботу повідомило німецьке видання Der Spiegel з посиланням на документи, надані німецьким політиком на вимогу комісії з етики Європарламенту, пише "Німецька хвиля".

Претцель визнав правдивість цих відомостей в розмові з журналістами на конгресі правих популістів в Кобленці 21 січня, передає агентство dpa.

Євродепутат від АдН заявив, що це, на його думку, "звичайна практика".

Політик брав участь у триденному Ялтинському міжнародному економічному форумі (ЯМЕФ) і жив в п'ятизірковому курортному готелі Mriya.

За даними Der Spiegel, всі витрати Претцеля в ході заходу взяв на себе "російський фонд, який повинен економічно підтримувати анексований Крим". Назву організації видання не вказало. Організатором ЯМЕФ є однойменний фонд за підтримки адміністрації президента РФ.

Участь у форумі коштувала від 1500 до 1800 євро, пише тижневик з посиланням на організаторів ЯМЕФ. Ця сума не включає в себе витрати на переліт до Криму і назад.

Маркус Претцель очолює відділення АдН у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія і одружений зі співголовою партії Фрауке Петрі (Frauke Petry).

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаКримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Німеччина
Німеччина схвалила закупівлю боєприпасів для України
Німеччина боїться війни з РФ, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – ЗМІ
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: