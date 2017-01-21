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Немецкий евродепутат ездил в Крым за деньги России

Суббота, 21 января 2017, 22:52
Маркус Претцель

Поездку депутата Европарламента от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркуса Претцеля (Marcus Pretzell) на аннексированный РФ украинский полуостров Крым в апреле 2016 года оплачивал российский фонд.

Об этом в субботу сообщило немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на документы, предоставленные немецким политиком по требованию комиссии по этике Европарламента, пишет "Немецкая волна".

Претцель признал правдивость этих сведений в разговоре с журналистами на конгрессе правых популистов в Кобленце 21 января, передает агентство dpa.

Евродепутат от АдГ заявил, что это, по его мнению, "обычная практика".

Политик принимал участие в трехдневном Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) и жил в пятизвездочном курортном отеле Mriya.

По данным Der Spiegel, все расходы Претцеля в ходе мероприятия взял на себя "российский фонд, который должен экономически поддерживать аннексированный Крым". Название организации издание не указало. Организатором ЯМЭФ является одноименный фонд при поддержке администрации президента РФ.

Участие в форуме стоило от 1500 до 1800 евро, пишет еженедельник со ссылкой на организаторов ЯМЭФ. Эта сумма не включает в себя расходы на перелет в Крым и обратно.

Маркус Претцель возглавляет отделение АдГ в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия и женат на сопредседателе партии Фрауке Петри (Frauke Petry).

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманияКрымРосcия
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