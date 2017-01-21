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На Житомирщині поліція знайшла схованки зі зброєю

Субота, 21 січня 2017, 23:28

20 січня в чергову частину Бердичівського відділу поліції Житомирської області звернувся місцевий житель з повідомленням, що він знайшов металеві предмети, зовні схожі на гранати.

Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.

Як з'ясували правоохоронці, які виїхали на місце події, в землі були прикопані 25 корпусів гранат РГД-5 і Ф-1. В іншому тайнику знаходилися запали до них.

Все виявлене було вилучено та направлено на експертне дослідження.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Триває подальше з'ясування всіх обставин події.

 
 

Теми: зброяполіція
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