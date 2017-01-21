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На Житомирщине полиция нашла тайники с оружием

Суббота, 21 января 2017, 23:28

20 января в дежурную часть Бердичевского отдела полиции Житомирской области обратился местный житель с сообщением, что он нашел металлические предметы, внешне похожие на гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Как выяснили правоохранители, выехавшие на место происшествия, в земле были прикопаны 25 корпусов гранат РГД-5 и Ф-1. В другом тайнике находились запалы к ним.

Все обнаруженное было изъято и направлено на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Продолжается дальнейшее выяснение всех обстоятельств произошедшего.

 
 

Темы: оружиеполиция
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