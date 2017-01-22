Співачка Мадонна виступила на жіночому марші проти Трампа з нецензурною критикою

Співачка Мадонна виступила у Вашингтоні на Жіночому марші проти президента США Дональда Трампа з нецензурною лексикою.

Про це повідомляє CNN.

Вона заявила, що марш являє собою "початок революції" і "ми не будемо відступати".

"Так, я злюся. Так, я обурена. Так, я думала дуже багато про те, щоб підірвати Білий дім. Але я знаю, що це нічого не змінить. Ми не можемо впадати у відчай", - сказала співачка.

Вона зазначила, що хоч добро і не перемогло на цих виборах, але зрештою воно переможе.

Мадонна, яка підтримувала Хілларі Клінтон під час виборчої кампанії, була однією з багатьох знаменитостей, які виступили в суботу на жіночих маршах.

У суботу в багатьох містах і країнах світу пройшли жіночі марші, учасниці яких висловлювали своє невдоволення президентом США Дональдом Трампом. Всього таких маршів було близько 700, в них взяли участь понад 2 млн осіб.