Певица Мадонна выступила на женском марше против Трампа с нецензурной критикой

Певица Мадонна выступила в Вашингтоне на Женском марше против президента США Дональда Трампа с нецензурной лексикой.

Об этом сообщает CNN.

Она заявила, что марш представляет собой "начало революции" и "мы не будем отступать".

"Да, я злюсь. Да, я возмущена. Да, я думала очень много о том, чтобы взорвать Белый дом. Но я знаю, что это ничего не изменит. Мы не можем впадать в отчаяние", - сказала певица.

Она отметила, что хоть добро и не победило на этих выборах, но, в конце концов, оно победит.

Мадонна, которая поддерживала Хиллари Клинтон во время избирательной кампании, была одной из многих знаменитостей, которые выступили в субботу на Женских маршах.

В субботу во многих городах и странах мира прошли Женские марши, участницы которых выражали свое недовольство президентом США Дональдом Трампом. Всего таких маршей было около 700, в них приняли участие более 2 млн человек.