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У РФ почнуть будувати залізничний підхід до Керченського мосту в цьому році

Неділя, 22 січня 2017, 04:47

Компанія "Стройгазмонтаж", що належить близькій людині президента РФ Аркадію Ротенбергу, погодилася будувати залізничні підходи до мосту в окупований Крим з боку півострова, будівництво почнеться в цьому році.

Про це повідомив глава Мінтрансу РФ Максим Соколов, передають "РИА Новости.Крим".

"Так, вони ("Стройгазмонтаж"- ред.) висловили таку позицію, ми необхідні документи вже направили в уряд. Вони почнуть будівництво в цьому році", - заявив російський міністр.

За його словами, часу для завершення будівництва в термін досить.

"У нас майже три роки", - сказав Соколов.

Раніше повідомлялося, що в Росії двічі проходили конкурси на будівництво залізничного підходу до Керченського мосту, і обидва вони провалилися, тому що бажаючих будувати об'єкт не знайшлося.

Підрядником був призначений "Стройгазмонтаж", який будує і сам міст.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКриманексія
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