В РФ начнут строить Ж/Д подход к Керченскому мосту в этом году

Компания "Стройгазмонтаж", принадлежащая близкому человеку президента РФ Аркадию Ротенбергу, согласилась строить железнодорожные подходы к мосту в оккупированный Крым со стороны полуострова, строительство начнется в этом году.

Об этом сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов, передают "РИА Новости.Крым".

"Да, они ("Стройгазмонтаж" - ред.) высказали такую позицию, мы необходимые документы уже направили в правительство. Они начнут строительство в этом году", - заявил российский министр.

По его словам, времени для завершения строительства в срок достаточно.

"У нас почти три года", - сказал Соколов.

Ранее сообщалось, что в России дважды проходили конкурсы на строительство железнодорожного подхода к Керченскому мосту, и оба они провалились, так как желающих строить объект не нашлось.

Подрядчиком был назначен "Стройгазмонтаж", который строит и сам мост.