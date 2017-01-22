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Доба в АТО: Бойовики били з мінометів і гранатометів

Неділя, 22 січня 2017, 05:26
Доба в АТО: Бойовики били з мінометів і гранатометів

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики відкривали вогонь 33 рази, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з мінометів бойовики обстрілювали Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї сепаратисти вели вогонь по Павлопілю, Лебединському, Гранітному, Новогригорівці, Водяному, Талаківці і Широкиному. По Лебединському також вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку з гранатометів і стрілецької зброї терористи обстріляли Авдіївку, Зайцеве і Новгородське.

На Луганському напрямку з мінометів бойовики вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів і стрілецької зброї - по Новоолександрівці, Валуйському і Новозванівці.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
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