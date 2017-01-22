Сутки в АТО: Боевики били из минометов и гранатометов
Воскресенье, 22 января 2017, 05:26
За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики открывали огонь 33 раза, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.
На Мариупольском направлении из минометов боевики обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому также огонь вел снайпер.
На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Авдеевку, Зайцево и Новгородское.
На Луганском направлении из минометов боевики вели огонь по Троицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия – по Новоалександровке, Валуйскому и Новозвановке.