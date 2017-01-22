Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: Боевики били из минометов и гранатометов

Воскресенье, 22 января 2017, 05:26
Сутки в АТО: Боевики били из минометов и гранатометов

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики открывали огонь 33 раза, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов боевики обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому также огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Авдеевку, Зайцево и Новгородское.

На Луганском направлении из минометов боевики вели огонь по Троицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия – по Новоалександровке, Валуйскому и Новозвановке.

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: