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Число жертв наїзду на пішоходів в Мельбурні зросло до 5

Неділя, 22 січня 2017, 06:18

Число жертв наїзду автомобіля на пішоходів в Мельбурні в п'ятницю збільшилося до п'яти осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на австралійську поліцію.

П'ятою жертвою стала тримісячна дитина. Поліція відзначає, що число жертв може зрости.

Понад 20 людей отримали серйозні травми в результаті події.

Поліція повідомила, що інцидент не пов'язаний з тероризмом.

Також повідомляється, що перед затриманням, поліція поранила водія в руку. Кульове поранення не є небезпечним для його життя, але потрібне хірургічне втручання.

У поліції зазначили, що у водія вже була "кримінальна історія", яка включала в себе домашнє насильство.

Раніше в результаті події загинули 10-річна дівчинка, чоловіки 25-ти і 33-х років і 32-річна жінка.

Як відомо, в п'ятницю, 20 січня, автомобіль в'їхав у натовп пішоходів в Мельбурні, водій був затриманий.

Теми: надзвичайна подія
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