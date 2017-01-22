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Число жертв наезда на пешеходов в Мельбурне возросло до 5

Воскресенье, 22 января 2017, 06:18

Число жертв наезда автомобиля на пешеходов в Мельбурне в пятницу увеличилось до пяти человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на австралийскую полицию.

Пятой жертвой стал трехмесячный ребенок. Полиция отмечает, что число жертв может возрасти.

Более 20 человек получили серьезные травмы в результате происшествия.

Полиция сообщила, что инцидент не связан с терроризмом.

Также сообщается, что перед задержанием, полиция ранила водителя в руку. Пулевое ранение не опасно для его жизни, но требуется хирургическое вмешательство.

В полиции отметили, что у водителя уже была "криминальная история", которая включала в себя домашнее насилие.

Ранее в результате происшествия скончались 10-летняя девочка, мужчины 25-ти и 33-х лет и 32-летня женщина.

Как известно, в пятницу, 20 января, автомобиль въехал в толпу пешеходов в Мельбурне, водитель был задержан.

Темы: чрезвычайное происшествие
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