Порошенко: ми дотримуємося мінських угод, але спочатку безпека

Президент Петро Порошенко наголошує, що до вирішення безпекових питань на порядку денному не стоятимуть кроки з політичного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Ми дотримуємося мінських угод, хоч як би важко нам це не давалося", - сказав він на урочистостях з нагоди Дня соборності в неділю.

За його словами, це дозволило українській дипломатії "виграти нелегку боротьбу за продовження санкцій всього світу" проти Росії.

"Але при цьому ми не поступилися жодною принциповою позицією. Більше того, в нелегкому діалозі переконали західних союзників в тому, що будь-яким крокам з політичного врегулювання має передувати очевидний і беззаперечний прогрес з безпекових питань – стале припинення вогню, вивід російських окупаційних військ, вивід техніки, роззброєння бойовиків, контроль над неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону спочатку з боку ОБСЄ, а потім і наших славних прикордонників", - заявив Порошенко.

"До вирішення цих проблем на порядку денному не стоять і не стоятимуть політичні питання, в тому числі це стосується змін до Конституції", - наголосив він.

Порошенко також повідомив, що днями відбудеться засідання РНБО з питань державного оборонного замовлення на 2017 рік.

"Це будуть рішучі зміни в забезпеченні новітньою зброєю наших воїнів", - пообіцяв він.

В ході промови Порошенко також попросив вшанувати пам'ять Небесної сотні та загиблих у війні на Донбасі хвилиною мовчання.

Крім того, президент присвоїв Володимиру Жемчугову, звільненому з полону бойовиків, звання героя України.

Українська правда