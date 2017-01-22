Порошенко: мы придерживаемся минских соглашений, но сначала безопасность

Президент Петр Порошенко заявляет, что до решения вопросов безопасности в повестке дня не будут стоять шаги по политическому урегулированию ситуации на Донбассе.

"Мы придерживаемся минских соглашений, как бы трудно нам это не давалось", - сказал он на торжествах по случаю Дня соборности в воскресенье.

По его словам, это позволило украинской дипломатии "выиграть нелегкую борьбу за продление санкций всего мира" против России.

"Но при этом мы не уступили ни одной принципиальной позиции. Более того, в нелегком диалоге убедили западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и бесспорный прогресс по вопросам безопасности - постоянное прекращение огня, вывод российских оккупационных войск, вывод техники, разоружение боевиков, контроль над неконтролируемым участком украино-российской границы сначала со стороны ОБСЕ, а затем и наших славных пограничников", - заявил Порошенко.

"До решения этих проблем на повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается изменений в Конституцию", - подчеркнул он.

Порошенко также сообщил, что на днях состоится заседание СНБО по вопросам государственного оборонного заказа на 2017 год.

"Это будут решительные изменения в обеспечении новейшим оружием наших воинов", - пообещал он.

В ходе речи Порошенко также попросил почтить память Небесной сотни погибших в войне на Донбассе минутой молчания.

Кроме того, президент присвоил Владимиру Жемчугову, освобожденному из плена боевиков, звание героя Украины.

Украинская правда