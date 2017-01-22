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Президент нагородив Чубарова, Геращенко і Елмара Брока

Неділя, 22 січня 2017, 13:35

Президент Петро Порошенко нагородив народного депутата, голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова орденом Свободи.

Про це йдеться в указі президента про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності, розміщеному на сайті глави держави.

Крім того, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено голову Комітету Європарламенту у закордонних справах, громадянина Німеччини Елмара Брока.

Народного депутата, уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірину Геращенко нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Разом з тим, співачці Тіні Кароль присвоєне звання "Народний артист України".

Як повідомлялося, раніше президент присвоїв звільненому з полону бойовиків Володимиру Жемчугову звання Герой України.

Українська правда

Теми: ПорошенкоГеращенкоЧубаров
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