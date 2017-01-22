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"Зламана" сторінка NYT повідомила про плани Путіна завдати удару по США

Неділя, 22 січня 2017, 22:58
Зламана сторінка NYT повідомила про плани Путіна завдати удару по США

На зламаній невідомими хакерами сторінці The New York Times у Твіттері розмістили повідомлення про плани президента РФ Володимира Путіна завдати удару по США. 

Інформація з'явилася вдень 22 січня.

Зокрема, повідомлення містило сповіщення "Терміново. Із заяви Володимира Путіна випливає, що Росія завдасть ракетного удару по Сполученим Штатам". 

 

Згодом акааунт NYT video розмістив повідомлення "Ми видалили серію твітів, опублікованих у цьому акаунті без нашого дозволу. Ми вивчаємо ситуацію". 

Видання The Hill повідомляє, що сторінку NYT video могли "зламати" хакери з команди OurMine. Раніше вони поширювали чутки про смерть Єлизавети II та співачки Брітні Спірс. За даними ЗМІ, OurMine причетна до злому сторінок Marvel, Netflix і Sony Music Global. За даними видання, OurMine може зламувати Twitter-акаунти для просування своєї "служби аудиту безпеки" - ламаючи сторінки знаменитостей чи технічних керівників, група пропонує свої послуги.

Так, після повідомлення щодо планів Путіна на сторінці NYT з'явилося повідомлення від OurMine, які зазначили, що непричетні до зламу: "Ми помітили незвичну активність (акаунту NYT) та пере-зламали його, щоб пересвідчитися, чи його зламано. Акаунт було "зламано" тими ж хакерами, які причетні до зламу сторінки Sony Music, вони мають той самий IP". 

 

Українська правда 

Теми: хакериСШАПутінядерна зброя
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