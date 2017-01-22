"Сломанная" страница NYT сообщила о планах Путина нанести удар по США

На сломанной неизвестными хакерами странице The New York Times в Твиттере разместили сообщение о планах президента РФ Владимира Путина нанести удар по США.

Информация появилась днем 22 января.

В частности, сообщение содержало уведомление "Срочно. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам".



Позже акааунт NYT video разместил сообщение "Мы удалили серию твитов, опубликованных в этом аккаунте без нашего разрешения. Мы изучаем ситуацию".

We deleted a series of tweets published from this account earlier today without our authorization. We are investigating the situation. — New York Times Video (@nytvideo) January 22, 2017

Издание The Hill сообщает, что страницу NYT video могли "взломать" хакеры из команды OurMine, которые ранее распространяли слухи о смерти Елизаветы II и певицы Бритни Спирс. По данным СМИ, OurMine причастна к взлому страниц Marvel, Netflix и Sony Music Global. По данным издания, OurMine может взламывать Twitter-аккаунты для продвижения своей "службы аудита безопасности" - ломая страницы знаменитостей или технических руководителей, группа предлагает свои услуги.

После сообщения о планах Путина на странице NYT появилось сообщение от OurMine, которые отметили, что непричастны к взлому: "Мы заметили необычную активность (аккаунта NYT) и пере-взломали его, чтобы убедиться, что он сломаню Аккаунт было "сломан" хакерами, причастными к взлому страницы Sony Music, они имеют тот же IP".



Украинская правда