"Сломанная" страница NYT сообщила о планах Путина нанести удар по США

На сломанной неизвестными хакерами странице The New York Times в Твиттере разместили сообщение о планах президента РФ Владимира Путина нанести удар по США.

Информация появилась днем 22 января.

В частности, сообщение содержало уведомление "Срочно. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам".



Позже акааунт NYT video разместил сообщение "Мы удалили серию твитов, опубликованных в этом аккаунте без нашего разрешения. Мы изучаем ситуацию".

