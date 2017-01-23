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Контррозвідка США вивчала контакти радника Трампа з Росією

Понеділок, 23 січня 2017, 09:19

Контррозвідка США досліджувала контакти радника з національної безпеки в адміністрації президента США Дональда Трампа Майкла Флінна з російськими офіційними особами.

Про це видання "The Wall Street Journal" повідомило 22 січня з посиланням на поінформовані джерела, передає "Радіо Свобода".

Незрозуміло, коли контррозвідка почала таке розслідування, чи виявила вона які-небудь докази і чи триває розслідування зараз.

Розслідувачі намагалися встановити характер контактів Флінна з представниками Росії і з’ясувати, чи призводили такі контакти до порушення закону.

Під пильною увагою розвідників розслідування опинилися телефонні розмови Флінна з послом Росії в США Сергієм Кисляком 29 грудня.

Це був день, коли адміністрація Барака Обами оголосила санкції проти Росії у відповідь на ймовірне втручання через кібератаки та інші засоби у вибори в США в 2016 році.

Крім того, було вивчено більш ранні контакти Флінна з російськими офіційними особами, пише видання.

Представниця прес-штабу Білого дому Сара Сандерс заявила про відсутність будь-якої інформації про розслідування і підстави для нього.

58-річний Майкл Флінн – радник Дональда Трампа з національної безпеки, як очікується, формуватиме головні поради новому президенту щодо політики із Росією.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампРосія
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