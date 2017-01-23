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Гройсман: Терпіти не можу "ущербних", які кошмарять бізнес

Понеділок, 23 січня 2017, 11:00
Гройсман: Терпіти не можу ущербних, які кошмарять бізнес

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтримує контроль за бізнесом без застосування штрафних санкцій.

Про це він сказав в рамках форуму щодо економічного розвитку регіонів 23 січня.

"Я підтримую контроль без штрафних санкцій. Моє завдання не отримати штраф. Завдання – отримати безпеку і якість", – каже Гройсман.

За словами прем'єра, він підтримує інспекції, однак проти того, щоб "кошмарити" бізнес.

"Ті, хто кошмарить бізнес, для мене є класовими ворогами, я їх просто не розумію. У мене відторгнення від таких людей. Я би різкіше сказав, якби не було камер. Я терпіти не можу таких "ущербних", які приходять на реальні підприємства, і починають щось чіплятись, виписувати якісь штрафи… Їх просто треба викидати з цих підприємств", – заявив Гройсман.

Також прем'єр прогнозує створення вже в 2017 році служби фінансових розслідувань.

"Заберем  повноваження економічного контролю від податкової міліції, яка буде ліквідована, від СБУ, від економічної служби Національної поліції Міністерства внутрішніх справ. Щоб ми створили нормальну систему контролю в державі", – наголосив він.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Гройсманбізнес
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