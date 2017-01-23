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Порошенко створив над Донбасом спеціальну військово-повітряну зону

Понеділок, 23 січня 2017, 12:50

Президент Петро Порошенко вніс зміни до свого указу №12, створивши ще одну, четверту військово-повітряну зону "Схід", що поширюється на непідконтрольні території Донеччини та Луганщини.

Про це повідомляється на сайті голови держави.

Нова зона проходить "по зовнішній межі прибережних вод Азовського моря шириною 12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, до найближчої точки державного кордону України з Російською Федерацією на суші, далі по лінії державного кордону України з Російською Федерацією".

При цьому, зазначається в документі, за повітряний простір над окупованими районами Донецької та Луганської областей в межах новоствореної військової зони відповідає командування "Схід".

Нагадаємо, що до цього в указі президента позначалися лише три військово-повітряні зоні - "Південь", "Центр" та "Захід" – та окремий військово-повітряний район.

Межами зон є умовні вертикальні поверхні, що проходять по лінії державного кордону навколо та по прямих лініях всередині країни.

Як повідомлялося, восени 2016 року Порошенко заявив, що до проведення місцевих виборів на Донбасі контроль над неконтрольованою частиною українсько-російського кордону має отримати озброєна місія ОБСЄ.

Українська правда

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Теми: ДонбасПорошенкоМіноборони
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