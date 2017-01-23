Справа "Хізб ут-Тахрір": трьох кримських мусульман відправили по етапу

Трьох кримських політв'язнів, засуджених у справі "Хізб ут-Тахрір", вивезли з Ростова-на-Дону.

Про це повідомила активістка Яна Гончарова в своєму Facebook.

"Сьогодні в СІЗО-1 Ростова-на-Дону мені повідомили, що трьох кримських мусульман, засуджених у справі Хізб ут-Тахрір – Нурі Прімова, Ферата Сайфуллаєва і Рустема Ваітова повезли етапом. Хоча українським консулам в п'ятницю прийшла відповідь, що всі на місці", – пише Гончарова.

За її словами, в СІЗО залишився Руслан Зейтуллаев, який чекає перегляду справи.

Інформацію також підтвердив адвокат Еміль Курбедінов.

Чотирьох кримських мусульман затримали рівно два роки тому - 23 грудня 2015 року - в Криму.

Їх справу розглядав Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону. 7 вересня їм оголосили вирок.



Згідно з рішенням суду, севастополець Руслан Зейтуллаев, якого російська влада назвала організатором осередку "Хізб ут-Тахрір", був засуджений до семи років колонії загального режиму, Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваітов і Нурі Прімов отримали по п'ять років виправної колонії також загального режиму.



Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих "терористичними".

Українська правда