Захист Семени оскаржить експертизу ФСБ і покаже альтернативну

Захист кримського журналіста Миколи Семени оскаржить лінгвістичну експертизу, представлену російською Федеральною службою безпеки у звинувачувальному акті.

Про це адвокат журналіста Еміль Курбедінов повідомив "Крим.Реалії".

"Ця експертиза абсолютно необ'єктивна й не відповідає дійсності. Згідно з нею, Микола Семена представлений як ненависник, який зазіхає на територіальну цілісність Росії. І очевидно, що в очах суду він буде представлений саме як такий ненависник", – заявив він.

"Ми однозначно будемо оскаржувати цю експертизу", – сказав адвокат.

Захист журналіста також представить у суді альтернативну лінгвістичну експертизу, яку провів доктор політичних наук, професор Кубанського державного університету Михайло Сава.

"У нас є альтернативна експертиза, підготовлена на наше замовлення авторитетним науковим діячем Росії. Вона абсолютно не схожа на ту, яка представлена ФСБ, і відображає об'єктивну реальність того, що праг сказати Миколи Семена у своїй публікації. Ця експертиза буде представлена нами в суді", – сказав Курбединов.

В експертизі Михайла Сави містяться висновки про те, що міжнародне право не підтверджує російські кордони в тих межах, які зараз заявляє російська влада – тобто, включно з Кримом. Тому немає жодних кордонів, до порушення яких можна закликати, робить висновок експерт.

Як повідомлялося, 20 січня слідчий російської ФСБ в анексованому Криму вручив журналісту Миколі Семені звинувачувальний висновок у кримінальній справі про сепаратизм (стаття 280.1 КК Росії).

За твердженням слідства, кримський журналіст "підготував статтю за назвою "Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму", у якій було виявлено заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації".

Навесні 2016 року в Криму пройшли масові обшуки, у тому числі, у незалежних журналістів, яких підозрювали в співпраці з "Крим.Реалії".

Відносно автора "Радіо Свобода" Миколи Семени порушили кримінальну справу за статтею 280.1 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії). Слідчі органи РФ заборонили йому залишати анексований півострів.

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивної відповіді домогтися досі не вдалося.

Міністерство закордонних справ України закликало припинити тиск на Семену.