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Шухевич пропонує карати за заперечення Голодомору й статусу УПА

Понеділок, 23 січня 2017, 14:09

Народний депутат Юрій Шухевич подав законопроект, яким пропонує встановити відповідальність за заперечення факту Голодомору, а також виступи проти ОУН та УПА.

Так, Шухевич пропонує доповнити Кримінальний кодекс України статтею 448 - публічне заперечення факту правомірності боротьби за незалежність України у XX столітті, факту Голодомору 1932-1933 років в Україні.

За такі дії він ініціює покарання штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

Політиків же за такі самі дії Шухевич пропонує карати 5 роками тюрми.

"Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, – карається штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п’яти років", - сказано в проекті закону.

Як відомо, у низці країн встановлено відповідальність за заперечення факту Голокосту.

Українська правда

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Теми: голодомор
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