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Шухевич предлагает наказывать за отрицание Голодомора и статуса УПА

Понедельник, 23 января 2017, 14:09

Народный депутат Юрий Шухевич подал законопроект, которым предлагает установить ответственность за отрицание факта Голодомора, а также отрицание статуса бойцов ОУН и УПА как борцов за независимость.

Так, Шухевич предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 448 - публичное отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины в XX веке, факта Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

За такие действия он инициирует наказание штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.

Политиков же за такие же действия Шухевич предлагает наказывать 5 годами тюрьмы.

"Те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или совершенные повторно, или организованной группой, или с использованием средств массовой информации, – наказывается штрафом до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до пяти лет", - сказано в проекте закона.

Как известно, в ряде стран установлена ответственность за отрицание факта Холокоста.

Украинская правда

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Темы: голодомор
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