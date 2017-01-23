Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харківщині податківця-начальника впіймали на хабарі

Понеділок, 23 січня 2017, 18:30

Правоохоронці в Харківській області впіймали під час отримання хабара головного інспектора управління доходів і зборів з фізичних осіб однієї із податкових інспекцій в області.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"Жінку затримали під час передачі їй другого грошового траншу – 8 тис. грн. Загальна сума неправомірної вигоди склала 20 тис грн.", - сказано у повідомленні.

"За попередніми даними за винагороду інспектор пообіцяла не проводити перевірок господарської діяльності, пов'язаної з вирощуванням та реалізацією сільськогосподарських культур, та не застосовувати штрафні санкції", - повідомили в ГПУ.

Вказується, що досудове розслідування проводиться прокуратурою області за статтею "одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: хабарФіскальна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
хабар
Начальник ТЦК Краматорського району підробляв документи для виїзду чоловіків – ДБР
САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його
Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: