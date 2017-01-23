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На Харьковщине на взятке поймали налоговика-начальника

Понедельник, 23 января 2017, 18:30

Правоохранители в Харьковской области поймали при получении взятки главного инспектора управления доходов и сборов с физических лиц одной из налоговых инспекций в области.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Женщину задержали во время передачи ей второго денежного транша - 8 тыс. грн. Общая сумма неправомерной выгоды составила 20 тыс грн", - говорится в сообщении.

"По предварительным данным за вознаграждение инспектор пообещала не проводить проверок хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием и реализацией сельскохозяйственных культур, и не применять штрафные санкции", - сообщили в ГПУ.

Указывается, что досудебное расследование проводится прокуратурой области по статье "получение неправомерной выгоды должностным лицом".

Украинская правда

Темы: взяткаФискальная служба
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