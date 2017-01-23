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В'їзди до Києва у вівторок можуть бути заблоковані — Нацполіція

Понеділок, 23 січня 2017, 20:24

Рух транспорту на в'їздах до Києва 24 січня може бути частково заблокований.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

"У зв’язку з можливими акціями на підтримку врегулювання транзиту і тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, з 7 годин ранку 24 січня можливе часткове зайняття учасниками цих заходів проїзної частини на в’їздах до Києва", - сказано у повідомленні.

Нацполіція попросила водіїв ураховувати вказану інформацію при плануванні маршрутів руху.

Українська правда



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Теми: поліціяКиївакції
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