Въезды в Киев во вторник могут быть заблокированы - Нацполиция

Движение транспорта на въездах в Киев 24 января может быть частично заблокирован.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 7:00 утра 24 января возможно частичное занятие участниками этих мероприятий проезжей части на въездах в Киев", - сказано в сообщении.

Нацполиция попросила водителей учитывать указанную информацию при планировании маршрутов движения.

Украинская правда