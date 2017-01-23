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Въезды в Киев во вторник могут быть заблокированы - Нацполиция

Понедельник, 23 января 2017, 20:24

Движение транспорта на въездах в Киев 24 января может быть частично заблокирован.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 7:00 утра 24 января возможно частичное занятие участниками этих мероприятий проезжей части на въездах в Киев", - сказано в сообщении.

Нацполиция попросила водителей учитывать указанную информацию при планировании маршрутов движения.

Украинская правда

Темы: полицияКиевакции
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