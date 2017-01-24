Комітет сенату США затвердив Тіллерсона на пост держсекретаря

Комітет сенату США з закордонних справ підтримав кандидатуру екс-голови нафтової компанії ExxonMobil Рекса Тіллерсона на пост держсекретаря.

Про це повідомляє ВВС.

В ході голосування думки сенаторів, які входять до комітету, розділилися за партійною приналежністю: 11 республіканців проголосували за Тіллерсона, 10 сенаторів від Демократичної партії - проти.

Тепер для вступу на посаду Тіллерсону необхідно заручитися підтримкою всієї палати, тобто отримати мінімум 51 голос з 100.

Республіканці мають в сенаті більшість в 52 голоси. Кілька впливових республіканців, в тому числі сенатори Джон Маккейн, Ліндсі Грем і Марко Рубіо, раніше критикували кандидатуру Тіллерсона, але вирішили підтримати її.

Голосування по кандидатурі Тіллерсона на пленарному засіданні очікується не раніше наступного тижня, навіть якщо результат його практично вирішений.

Тіллерсон був критиком санкцій США проти РФ за вторгнення у Крим: Exxon Mobil мусила відмовитися від деяких проектів, що спричинило збитки у сумі 1 млрд доларів.

При цьому, під час слухань у Сенаті щодо його висування на посаду держсекретаря США, Тіллерсон заявив, що Росія на сьогодні становить загрозу і закликав до діалогу щодо її амбіцій. Він заявив, що відповідь США на дії Росії в Україні виглядає слабкою. Тіллерсон також зазначив, що Адміністрація США не має наміру визнавати анексію Криму, якщо тільки з цим не погодиться народ України.

У 2013 році президент РФ Володимир Путін нагородив Тіллерсона орденом.