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Комитет сената США утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря

Вторник, 24 января 2017, 01:00

Комитет сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру экс-главы нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря.

Об этом сообщает ВВС.

В ходе голосования мнения сенаторов, входящих в комитет, разделились по партийной принадлежности: 11 республиканцев проголосовали за Тиллерсона, 10 сенаторов от Демократической партии - против.

Теперь для вступления в должность Тиллерсону необходимо заручиться поддержкой всей палаты, то есть получить минимум 51 голос из 100.

Республиканцы имеют в сенате большинство в 52 голоса. Несколько влиятельных республиканцев, в том числе сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио, ранее критиковали кандидатуру Тиллерсона, но в итоге решили поддержать ее.

Голосование по кандидатуре Тиллерсона на пленарном заседании ожидается не ранее будущей недели, даже если исход его практически предрешен.

Тиллерсон был критиком санкций США против РФ за вторжение в Крым: Exxon Mobil должна была отказаться от некоторых проектов, что повлекло убытки в сумме 1 млрд долларов.

При этом, во время слушаний в Сенате по его выдвижения на пост госсекретаря США, Тиллерсон заявил, что Россия сегодня представляет угрозу и призвал к диалогу по ее амбиций. Он заявил, что ответ США на действия России в Украине выглядит слабым. Тиллерсон также заявил, что Администрация США не намерена признавать аннексию Крыма, если только с этим не согласится народ Украины.

В 2013 году президент РФ Владимир Путин наградил Тиллерсона орденом.

Темы: США
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