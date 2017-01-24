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У Білому домі допустили співпрацю з Росією по Сирії

Вівторок, 24 січня 2017, 04:11

Представник Білого дому Шон Спайсер повідомив про готовність нової адміністрації співпрацювати з Росією у веденні бойових операції проти ІДІЛ, зокрема, на території Сирії, якщо в цьому є спільний інтерес.

Про це він заявив під час прес-конференції в понеділок у Білому домі, передає "Укрінформ".

"Президент зазначив, що він буде працювати з будь-якою країною, яка розділяє нашу зацікавленість в перемозі над ІДІЛ", - заявив Спайсер.

"Якщо є спосіб, яким ми можемо боротися з ІДІЛ разом з будь-якою країною, Росією чи будь-якою іншою, і ми маємо спільний національний інтерес, він використає його", - зазначив він.

Раніше в понеділок Міноборони Росії повідомило, що Повітряно-космічні сили РФ спільно з силами міжнародної коаліції, очолюваної США, завдали удару по бойовиках ІДІЛ в Сирії. У заяві Міноборони РФ говорилося, що координати цілей були отримані від США.

У Пентагоні цю заяву спростували.

Теми: СШАРосія
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