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В Белом доме допустили сотрудничество с Россией по Сирии

Вторник, 24 января 2017, 04:11

Представитель Белого дома Шон Спайсер сообщил о готовности новой администрации сотрудничать с Россией в ведении боевых операции против ИГИЛ, в частности, на территории Сирии, если в этом есть общий интерес.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в понедельник в Белом доме, передает "Укринформ".

"Президент отметил, что он будет работать с любой страной, которая разделяет нашу заинтересованность в победе над ИГИЛ", - заявил Спайсер.

"Если есть способ, которым мы можем бороться с ИГИЛ вместе с любой страной, Россией или любой другой, и мы имеем общий национальный интерес, он использует его", - отметил он.

Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что Воздушно-космические силы РФ совместно с силами международной коалиции, возглавляемой США,  нанесли удар по боевикам ИГИЛ в Сирии. В заявлении Минобороны РФ говорилось, что координаты целей были получены от США.

В Пентагоне это заявление опровергли.

Темы: СШАРосcия
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