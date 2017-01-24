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Хуг похвалився обіцянкою Захарченка дозволяти ОБСЄ вільно пересуватися

Вівторок, 24 січня 2017, 12:26

Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що отримав обіцянку від ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка про дотримування режиму припинення вогню для вільного пересування місії.

Про це повідомляє прес-служба Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ у Facebook.

Згідно із повідомленням, у вівторок Хуг зустрівся з Захарченко і підкреслив, що так звана "ДНР" має проявити готовність до співпраці з СЦКК і забезпечити доступ і свободу пересування СММ для ефективного моніторингу.

Він також поставив вимогу, щоб терористи ОРДО дотримувалися режиму припинення вогню, аби працівники ремонтних служб могли вести роботи в зоні бойових дій.

"Пан Захарченко висловив готовність збройних формувань виконувати конкретні прохання СММ щодо вільного пересування і ремонтних робіт", - йдеться у повідомлені.

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

Українська правда

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Теми: ЗахарченкоОБСЄДонбас
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