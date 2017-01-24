Водії авто з іноземними номерами сигналять Гройсману через податки

Перед Кабінетом міністрів зібралося близько 100 представників організації "АвтоЄвроСила", які вимагають ухвалення законопроекту 5567 для врегулювання використання машин з іноземною реєстрацією.

Про це заявив народний депутат Володимир Парасюк журналістам, повідомляє "Укрінформ".

"Прем'єр-міністр – він все ж таки з партії "Блок Петра Порошенка", і тут є питання політичної складової. І ми мусимо розуміти, що потрібно з Кабінетом міністрів ці речі погодити, щоб вони дали своє добро, і тоді є реальність того, що у Верховній Раді буде 226 голосів", – пояснив він.

Парасюк вважає, що без голосів фракції "БПП" цей законопроект "просто не буде проголосований у Верховній Раді".

Перед будівлею уряду на місці для паркування машин та вздовж дороги стоять кілька десятків автомобілів з іноземними номерами.

За громадським порядком стежать представники патрульної поліції та бійці Нацгвардії.

Рух вулицею Грушевського не перекрито.

Мітингарі закликають ухвалити законопроект №5567, який врегульовує використання машин з іноземними номерами в Україні. Зокрема, законопроектом передбачено запровадження "умовного часткового звільнення від оподаткування" ввезених з-за кордону авто і встановлення за це "справедливої плати".

З метою привернути до себе увагу урядовців водії-мітингувальники всі разом почали сигналити.

Парасюк з колегою пішли до Гройсмана "парламентарями" від протестувальниківhttps://t.co/XgLXk9CCO4 pic.twitter.com/pbBBgmQFdP — Ukrinform (@UKRINFORM) January 24, 2017

Станом на 13:50 нардепи Володимир Парасюк і Юрій Дерев'янко вирушили на зустріч із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, аби Кабмін ініціював ухвалення законопроекту №5567.

За словами голови ГО "АвтоЄвроСила" Олега Ярошевича, про таку зустріч було домовлено раніше.

"Від цього рішення дуже багато чого залежатиме. Його (Гройсмана – ред.) слово було дано в позитивному форматі, але воно не було доведено в якомусь паперовому варіанті... Ось урядова ініціатива – це документ, який подається до Верховної Ради, долучається до законопроекту, і тільки потім цей законопроект розглядається в прискореному темпі", – сказав він.

Протестувальники від ГО "АвтоЄвроСила" продовжують стояти поблизу Кабміну, хоч їх значно поменшало.