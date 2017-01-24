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Водители авто с иностранными номерами сигналят Гройсману из-за налогов

Вторник, 24 января 2017, 12:43

Перед Кабинетом министров собралось порядка 100 представителей организации "АвтоЕвроСила", требующих принятия законопроекта 5567 для урегулирования использования машин с иностранной регистрацией.

Об этом заявил народный депутат Владимир Парасюк журналистам, сообщает "Укринформ".

"Премьер-министр – он все же из партии "Блок Петра Порошенко", и здесь есть вопросы политической составляющей. И мы должны понимать, что нужно с Кабинетом министров эти вещи согласовать, чтобы они дали свое добро, и тогда есть реальность того, что в Верховной Раде будет 226 голосов", – объяснил он.

Парасюк считает, что без голосов фракции "БПП" этот законопроект "просто не будет проголосован в Верховной Раде".

Перед зданием правительства на месте для парковки машин и вдоль дороги стоят несколько десятков автомобилей с иностранными номерами.

За общественным порядком следят представители патрульной полиции и бойцы Нацгвардии.

Движение по улице Грушевского не перекрыто.

Митингующие призывают принять законопроект №5567, который урегулирует использование машин с иностранными номерами в Украине. В частности, законопроектом предусмотрено введение "условного частичного освобождения от налогообложения" ввезенных из-за границы авто и установление за это "справедливой платы".

С целью привлечь к себе внимание членов правительства митингующие водители одновременно начали сигналить.

По состоянию на 13:50 нардепы Владимир Парасюк и Юрий Деревянко отправились на встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, чтобы Кабмин инициировал принятие законопроекта №5567.

По словам главы ГО "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича, о такой встрече было договорено ранее.

"От этого решения очень многое будет зависеть. Его (Гройсмана – ред.) слово было дано в положительном формате, но оно не было доказано в каком-то бумажном варианте", – сказал он

"Правительственная инициатива – это документ, который подается в Верховную Раду, приобщается к законопроекту, и только потом этот законопроект рассматривается в ускоренном темпе", – добавил Ярошевич.

Митингующие от ГО "АвтоЕроСила" продолжают стоять у Кабмина, хотя их стало значительно меньше.

Темы: акцииналогиКабинет министровзаконодательствоВерховная Рада
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