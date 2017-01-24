В Україні немає внутрішнього держТБ, є Суспільне - Сюмар

В Україні представили Суспільне телебачення, а відтак із внутрішнім державним мовленням покінчено.

Про це під час презентації Суспільного телебачення заявила голова парламентського Комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар, передає Укрінформ.

"Відтепер в Україні більше немає державного внутрішнього мовника. Державним у нас залишається лише іномовлення, яким опікується Міністерство інформаційної політики... Але з державним мовленням всередині країни відтепер (покінчено - ред.). Воно буде облаштоване в європейський спосіб", - сказала Сюмар.

Як зазначила народний депутат, це демонстрація того, що держава змінюється і прагне не "все контролювати", а працювати в інтересах кожного громадянина.

Сюмар наголосила, що процес створення Суспільного телебачення має повну підтримку з боку міжнародних організацій.

Голова Держтелерадіо Олег Наливайко, у свою чергу, повідомив, що 25 січня уряд має затвердити порядок використання коштів на підтримку суспільного телерадіомовлення.

Він також повідомив, що 23 січня підписаний наказ про випуск акцій. "Статутний капітал складає 2 млрд 544 млн 273 тис грн... Номінальна вартість акції - тисяча грн", - сказав Наливайко.