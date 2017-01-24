Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні немає внутрішнього держТБ, є Суспільне - Сюмар

Вівторок, 24 січня 2017, 14:48

В Україні представили Суспільне телебачення, а відтак із внутрішнім державним мовленням покінчено.

Про це під час презентації Суспільного телебачення заявила голова парламентського Комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар, передає Укрінформ.

"Відтепер в Україні більше немає державного внутрішнього мовника. Державним у нас залишається лише іномовлення, яким опікується Міністерство інформаційної політики... Але з державним мовленням всередині країни відтепер (покінчено - ред.). Воно буде облаштоване в європейський спосіб", - сказала Сюмар.

Як зазначила народний депутат, це демонстрація того, що держава змінюється і прагне не "все контролювати", а працювати в інтересах кожного громадянина.

Сюмар наголосила, що процес створення Суспільного телебачення має повну підтримку з боку міжнародних організацій.

Голова Держтелерадіо Олег Наливайко, у свою чергу, повідомив, що 25 січня уряд має затвердити порядок використання коштів на підтримку суспільного телерадіомовлення. 

Він також повідомив, що 23 січня підписаний наказ про випуск акцій. "Статутний капітал складає 2 млрд 544 млн 273 тис грн... Номінальна вартість акції - тисяча грн", - сказав Наливайко.

Теми: телебачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
телебачення
Бужанському не загрожує штраф за відмову говорити українською в ефірі – мовний омбудсмен
МЗС про репортаж французького каналу з позицій армії РФ: Пробито чергове дно
У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: