Порошенко закликав парламент Фінляндії визнати Голодомор геноцидом українців

Президент України Петро Порошенко звернувся із закликом до парламенту Фінляндії прийняти рішення про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Про це він заявив під час зустрічі з фінським спікером Марією Лохелою, повідомляє прес-служба голови держави.

"Маю велику надію, що нещодавно сформована в Едускунті (парламент Фінляндії – ред.) міжфракційна Група дружби з Україною сприятиме активізації парламентської взаємодії між нашими державами", - наголосив Порошенко.

Він також закликав фінських парламентарів сприяти зусиллям України у звільненні її громадян із російських в'язниць та полону на Донбасі.

Український президент проводить зустріч із головою парламенту Фінляндії сайт президента

Як повідомлялося, у грудні 2016 року Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до демократичних держав світу щодо визнання Голодомору 1932 – 1933 років в Україні злочином геноциду українського народу.

Українська правда