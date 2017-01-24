Наглядова рада розповіла, які будуть зарплати на Суспільному ТБ

Зарплати журналістів Суспільного телебачення (НСТУ) будуть значно вищі від тих, які були на державному телебаченні.

Про це розповіла член Наглядової ради НСТУ Світлана Остапа, передає "Укрінформ".

"Треба жити відповідно до коштів. Якщо коштів мало, то тримати більше людей і платити меншу зарплату - це в наш час абсолютно невигідно. І оскільки це вже не державна установа, а публічне акціонерне товариство, ми, саме наглядова рада, встановлюємо умови і розміри загалом оплати праці: від і до", - зазначила Остапа.

За її словами, зарплати будуть значно вищі.

"Ці зарплати будуть набагато більші, ніж зараз, - в кілька разів. Якщо зараз до двох тисяч може отримувати журналіст, то потім він може отримувати, я сподіваюсь, до 10 тисяч, наприклад", - сказала вона.

Як повідомлялося, ПАТ "НСТУ" зареєстроване 19 січня, його статут було затверджено на засіданні уряду 28 грудня 2016 року.100 відсотків компанії належить державі.

Перші програми суспільного телебачення вийдуть в ефір не раніше нового телевізійного сезону, тобто не раніше вересня. У вівторок в Києві презентували Суспільне телебачення.