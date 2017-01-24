Кума Путіна заблокували на Facebook

Facebook заблокував сторінку кума президента Росії Віктора Медведчука.

Про це йдеться на офіційному сайті українського політика.

"21 січня, після того як (... було) опублікувало заяву, в якій наводилися численні факти, що свідчать про брехню, фальсифікації, а також інформаційні провокації, здійснювані на Facebook політичними противниками Віктора Медведчука, сторінка і аккаунт (...) були заблоковані без будь-яких пояснень", - сказано в заяві.

Прес-служба Медведчука зазначає, що отримала докази того, що блокування аккаунта пов'язане не з контентом сторінки, а виключно з персоною самого політика.

У заяві також вказується на те, що блокування аккаунта Медведчука "є кроком, спрямованим на придушення свободи слова, проявом боротьби з інакомисленням".

Українська правда