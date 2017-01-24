Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кума Путина заблокировали на Facebook

Вторник, 24 января 2017, 17:24

Facebook заблокировал страницу кума президента России Виктора Медведчука.

Об этом говорится на официальном сайте украинского политика.

"21 января, после того как (… было) опубликовало заявление, в котором приводились многочисленные факты, свидетельствующие о лжи, фальсификациях, а также информационных провокациях, осуществляемых на Facebook политическими противниками Виктора Медведчука, страница и аккаунт (…) были заблокированы без каких бы то ни было объяснений", - сказано в заявлении.

Пресс-служба Медведчука отмечает, что получила доказательства того, что блокирование аккаунта связано не с контентом страницы, а исключительно с персоной самого политика.

В заявлении также указывается на то, что блокирование аккаунта Медведчука "является шагом, направленным на подавление свободы слова, проявлением борьбы с инакомыслием".

Украинская правда

Темы: Медведчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Медведчук
12-летняя тяжба в судах за "трубу Медведчука" завершилась почти полной победой государства
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов
Медведчука лишили статуса академика
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: